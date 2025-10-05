El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 13:00 y un máximo de 33 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 49% y bajará hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h desde el sur y suroeste durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas pico del día. Las condiciones de viento serán más intensas hacia la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que podría ser ideal para actividades al aire libre como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en el parque.

El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Palma del Río se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.