El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado en las horas diurnas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

Desde primera hora de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a la hora del almuerzo y culminando en 33 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 43%, se elevará hasta un 93% en las primeras horas, para luego estabilizarse en niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con una velocidad de 7 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento sople del sur a una velocidad de 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. No se esperan rachas significativas, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los pronósticos indican que no habrá lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:22 y se pondrá a las 20:00, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Los Palacios y Villafranca, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.