El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 27% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de Osuna.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29°C hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes y visitantes podrán disfrutar. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24°C, lo que permitirá un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

