El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 23°C hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo a un 36% durante la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 61% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán por la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso será a las 19:59, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será mayormente favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.