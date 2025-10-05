El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. No se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que el día avanza, el sol saldrá a las 08:17 y se pondrá a las 19:55, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las temperaturas comenzarán a descender al caer la tarde, pero se mantendrán agradables, rondando los 24°C hacia el final del día.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.