El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% a medianoche y bajará hasta un 33% en las horas más cálidas, lo que generará una sensación de calor moderado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste y suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

La puesta de sol está programada para las 20:04 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 y cerrando la jornada con un tiempo más fresco. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.