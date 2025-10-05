El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. A las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, con 29 grados, y la humedad se situará en un 26%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Martos realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando el orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 19:53.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. En resumen, el tiempo en Martos para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.