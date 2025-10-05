El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y disminuyendo a un 26% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos serán suaves, predominando del suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h en las primeras horas, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:58, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas y agradables. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10°C, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos suaves. No hay indicios de lluvia, lo que garantiza un día agradable para todos los que deseen aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.