El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 25 grados hacia las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% por la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas cálidas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Este viento puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas ligeras por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia en Mairena del Aljarafe durante el día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y mantente fresco e hidratado mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.