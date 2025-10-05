El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando los 22 grados a la 01:00.

Durante la mañana, la temperatura seguirá bajando, llegando a los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 10:00 y 23 grados a las 11:00. El calor se intensificará a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 30 grados a las 15:00, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 59% a las 10:00 y bajando a un 41% hacia las 21:00. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia las 20:00. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:00, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.