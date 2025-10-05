El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 51%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero no excesivamente húmedo. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. La dirección del viento, predominantemente del este, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:55 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Lucena.

En resumen, el tiempo de hoy en Lucena se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.