El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la madrugada, pero que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 33 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un ligero frescor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.