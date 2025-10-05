El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 15 grados a las 08:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría intensificarse debido a la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente más agradable para los habitantes de Linares.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 19:51, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que avanzamos hacia el invierno. La luz del día será suficiente para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.