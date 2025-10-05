El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 y 18 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% a medianoche y descenderá hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente seco y confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 04:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser más suave por la tarde y noche, lo que contribuirá a una sensación térmica más placentera.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El ocaso se producirá a las 20:06, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su espléndido clima. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este 5 de octubre un día ideal para disfrutar de la belleza de Lepe y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.