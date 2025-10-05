El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 20 grados a la hora del almuerzo y bajando a 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 64% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento del sur también podría traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo que la temperatura alcance su punto máximo de 32 grados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 20:01, momento en el que el cielo se irá oscureciendo, pero sin perder la claridad que ha caracterizado al día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.