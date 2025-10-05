El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la noche. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que el día avance. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para causar incomodidad.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.