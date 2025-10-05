El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar a recuperarse a medida que avanza la mañana.

A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 19 grados, y durante las horas centrales del día, el termómetro subirá hasta los 31 grados, alcanzando su pico máximo entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 71%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El orto se producirá a las 08:22 horas y el ocaso a las 20:00 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que harán de este un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.