El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% y aumentando gradualmente hasta un 54% hacia el final de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará una sensación de calidez, especialmente durante las horas más cálidas del día. La máxima se prevé que alcance los 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Coria del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:01.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera para aquellos que deseen salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.