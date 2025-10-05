El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 14 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados .

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% en la madrugada y descendiendo hasta un 39% hacia el final de la jornada. Este descenso en la humedad, combinado con el predominio de cielos despejados, sugiere un ambiente cálido y agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en la tarde. Esta brisa ligera será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y cómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

Los cielos estarán mayormente despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final de la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.