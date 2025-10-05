El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 05:00, la temperatura se estabiliza en torno a los 18 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A partir de las 09:00, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 52% a las 10:00 y bajando hasta un 28% hacia las 17:00, lo que generará una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 17 km/h durante las primeras horas. A medida que avanza el día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las altas temperaturas, ofrecerá un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:23 y el ocaso a las 20:01, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.