El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 25 grados a las 19:00 y 22 grados a las 21:00.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 99% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% por la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas, especialmente durante la tarde. A partir de las 16:00, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre los 15 y 33 km/h.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La puesta de sol está programada para las 20:06, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para cerrar un día de clima perfecto.
En resumen, el tiempo en Cartaya hoy será cálido, despejado y con vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas