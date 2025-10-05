El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 16 grados a las 06:00, momento en el que el ambiente será más fresco. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 17:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas cálidas, generará un ambiente bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 23:00. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.