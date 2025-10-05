El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando ligeramente, alcanzando los 19 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 y 15:00, lo que sugiere un día cálido y soleado. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 32 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 89% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 44% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h a la medianoche, aumentando a 12 km/h a lo largo de la mañana. Durante el día, la dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h hacia las 23:00. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Con un ocaso programado para las 20:01, los habitantes de Camas podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.