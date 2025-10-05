El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% a primera hora y disminuyendo hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 46% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte, alcanzando su máxima velocidad de 22 km/h alrededor de las 13:00 horas. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea más agradable.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso amanecer a las 08:16 y un ocaso espectacular a las 19:54, lo que brindará oportunidades perfectas para disfrutar de la naturaleza y capturar imágenes memorables. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

