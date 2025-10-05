El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, con condiciones de cielo despejado predominantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 19 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo a un 32% hacia las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 79% a las 23:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas por la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de la naturaleza y de eventos sociales.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.