El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera que a medida que avance el día, las temperaturas comiencen a aumentar.

Durante la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados a las 03:00 y 04:00, manteniéndose en este rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados y manteniéndose en ese nivel hasta las 07:00. A las 08:00, la temperatura se elevará a 17 grados, lo que marcará el inicio de un día cálido.

A medida que el sol se eleva, se espera un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo a 21 grados a las 10:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 14:00 y 31 grados a las 15:00 y 16:00. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 32 grados hasta las 17:00, cuando comenzará un ligero descenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 66% a las 09:00 y bajando a un 39% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h a las 01:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 31 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 20:01, cerrando un día que promete ser ideal para actividades al aire libre en Bormujos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.