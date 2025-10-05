El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a un máximo de 30 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 54%, lo que generará una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad comenzará a aumentar hacia la tarde, alcanzando un 30% hacia las 8 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del este y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones más variadas como el noreste y el oeste hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones en Bailén durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:52.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero también tener a mano una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.