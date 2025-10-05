El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 29 grados hacia las 17:00 horas. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia las 23:00 horas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h durante la mañana y aumentando a 29 km/h por la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baeza hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados y la ausencia de nubes significan que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día luminoso, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa moderada del noroeste. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.