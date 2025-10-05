El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más soportable. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.