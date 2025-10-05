El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento sople desde el este, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en el campo.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante la tarde y la noche, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:53. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 33 grados , sin posibilidad de lluvia y con vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.