El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A primera hora, se espera una temperatura de 21 grados, que descenderá ligeramente a 20 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 57% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el día se calienta, llegando a un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se espera un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa, donde los residentes y visitantes podrán disfrutar del sol y el tiempo templado.

El ocaso se producirá a las 20:03 horas, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Almonte se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.