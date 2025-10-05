El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada y alcanzando los 29 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas de mayor temperatura. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 29 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar las condiciones meteorológicas favorables, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.