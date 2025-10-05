El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

La jornada del 5 de octubre de 2025 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 22 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 21 grados a la 1 de la madrugada y continúe descendiendo hasta alcanzar los 19 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 31 grados a las 2 de la tarde, y llegando a un máximo de 33 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 67% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que variará entre 9 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 9 de la noche, cuando se espera que la velocidad del viento sea de 23 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de La Algaba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el predominio del sol hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

El ocaso se producirá a las 8:01 de la tarde, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por un cielo despejado y condiciones agradables. La combinación de temperaturas cálidas y un viento ligero permitirá que los residentes de La Algaba disfruten de una jornada placentera, perfecta para aprovechar al máximo el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.