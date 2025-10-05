El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados durante la madrugada y se elevará gradualmente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Este viento ligero será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:52. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad contribuirán a un ambiente confortable, perfecto para aprovechar al máximo este día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.