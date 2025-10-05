Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 24 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avancen las horas.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 22 grados a la 1 de la madrugada y continúe descendiendo hasta alcanzar los 19 grados a las 4 de la madrugada. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 37% y alcanzará un 61% hacia las 4 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad se estabilizará, manteniéndose en niveles cómodos para los habitantes de la localidad.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 30 grados a las 2 de la tarde y llegando a un máximo de 32 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los ciudadanos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 68% a las 11 de la noche, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  3. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  4. Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
  5. Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
  6. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  7. Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
  8. El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas

Fue uno de los primeros bares de Córdoba, abrió en 1868 y ahora es una taberna de visita obligatoria: "Cómo siempre, espectacular"

Fue uno de los primeros bares de Córdoba, abrió en 1868 y ahora es una taberna de visita obligatoria: "Cómo siempre, espectacular"

Este producto de Ikea transforma el suelo de la terraza o el balcón en un patio de Córdoba por menos de 15 euros

Este producto de Ikea transforma el suelo de la terraza o el balcón en un patio de Córdoba por menos de 15 euros

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Si miras la luna y ves este "halo" alrededor, cuidado: este es su significado meteorológico según la tradición de Córdoba

Si miras la luna y ves este "halo" alrededor, cuidado: este es su significado meteorológico según la tradición de Córdoba

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre
Tracking Pixel Contents