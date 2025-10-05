El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 24 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avancen las horas.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 22 grados a la 1 de la madrugada y continúe descendiendo hasta alcanzar los 19 grados a las 4 de la madrugada. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 37% y alcanzará un 61% hacia las 4 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad se estabilizará, manteniéndose en niveles cómodos para los habitantes de la localidad.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 30 grados a las 2 de la tarde y llegando a un máximo de 32 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los ciudadanos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 68% a las 11 de la noche, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.