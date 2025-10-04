El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 4 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, la presencia de nubes altas dominará el cielo, lo que podría dar un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo del día, esta situación se mantendrá, con nubes que no se espera que generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero descenso en la temperatura a medida que avanza el día se debe a la influencia de las nubes, que ayudarán a moderar el calor intenso que se suele experimentar en esta época del año. La sensación térmica será agradable, especialmente en las primeras horas, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan relativamente altos, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando hasta un 35% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser un poco más fuerte en áreas abiertas, así que se recomienda precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:20, mientras que el ocaso se producirá a las 20:01, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que avanzamos hacia el otoño. En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una jornada tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.