El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Utrera se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 21% por la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 27 grados hacia la noche.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Utrera durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.
El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.
La salida del sol se producirá a las 08:21, y el ocaso será a las 20:02, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo.
En resumen, el día en Utrera se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.
