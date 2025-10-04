El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Úbeda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 65% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada. Esto permitirá que los habitantes de Úbeda disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 17 grados. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un viento suave que aportará un toque de frescura. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad hacen que sea un día propicio para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.