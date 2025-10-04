El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. A las 01:00, la temperatura será de 23 grados, y a las 02:00 alcanzará los 22 grados. Este ligero descenso continuará, llegando a 21 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabiliza en 20 grados, y se espera que durante la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, la temperatura oscile entre 19 y 21 grados. A medida que avanza el día, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y 32 grados a las 14:00. El pico de calor se registrará a las 15:00, con 33 grados, y comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando 32 grados a las 18:00 y 31 grados a las 19:00.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 49% a las 00:00 y aumentando progresivamente hasta alcanzar un 87% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 56% a las 10:00 y bajando a un 40% a las 11:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado, a pesar de la presencia de nubes altas. La salida del sol se producirá a las 08:21 y se ocultará a las 20:02, brindando una buena cantidad de luz natural durante el día. En resumen, se anticipa un día cálido y nublado en Tomares, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.