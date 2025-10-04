El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, se registrarán temperaturas de 24 grados , que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 21 grados, manteniéndose en este rango hasta las 09:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando hasta un 87% a las 08:00. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 17:00. Durante este periodo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 y cerrando el día con una temperatura de 24 grados a las 23:00. La visibilidad será buena, y el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, previsto para las 20:02.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de alivio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.