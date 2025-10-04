El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta los 19 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 27 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a las 00:00 y aumentando hasta un 68% a las 08:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 15:00. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Puente Genil, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y sin interrupciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, nublado y seco, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.