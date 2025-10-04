El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 20 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A primera hora, la humedad relativa se mantendrá en torno al 39%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 45% en las horas centrales.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un máximo de 29 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad que, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, situándose en torno a los 28 grados a las 18:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 26% hacia el final de la tarde. A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la noche, se anticipa un descenso notable de la temperatura, que podría llegar a los 22 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se esperan cambios significativos en el estado del cielo. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 30% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

El ocaso se producirá a las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.