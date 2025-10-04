El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se sitúan en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 17 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 15 grados durante las horas más frescas.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la sensación de calor, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 22% y el 51% a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la dispersión de las nubes altas que dominarán el cielo, permitiendo que el sol brille con fuerza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que han estado preocupados por el tiempo inestable de días anteriores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:57. En resumen, hoy será un día agradable en Pozoblanco, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.