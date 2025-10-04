El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Palma del Río se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que estas nubes continúen, aunque en las primeras horas del día, se podrán observar algunas variaciones en la cobertura nubosa. A partir de las 18:00 horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más despejado.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un inicio de jornada fresco, con valores que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 23 grados .

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 74% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 24% previsto a las 20:00 horas.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h desde el suroeste durante la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 17 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor actividad del viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Palma del Río disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas, cielos nublados y un viento moderado sugiere que será un día agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.