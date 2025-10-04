El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Hoy, 4 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas se mantendrán, comenzando con temperaturas alrededor de 23 grados a las 00:00 horas, y descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y 04:00.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 81% a las 04:00. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 06:00, y luego subiendo lentamente a 20 grados a las 09:00.
A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 16:00, donde se prevé que lleguen a los 34 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando 32 grados a las 18:00 y 31 grados a las 19:00. La noche traerá un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 22:00.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y aumentando su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h a las 17:00. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y aunque el cielo estará cubierto de nubes altas, no se anticipan condiciones adversas.
En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día cálido y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el aumento de la velocidad del viento hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.
