El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código "17n", se mantendrán constantes, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance el día, se espera que esta situación se mantenga, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 08:00 y las 10:00, donde se prevé una transición a un cielo más despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables de 25 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que la tarde avance, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas pico, alrededor de las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá entre el 24% y el 55%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Osuna disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas se presentan favorables para disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 19:59, brindando una jornada con una duración de luz solar considerable. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y nublado, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin la amenaza de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.