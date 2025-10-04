El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura ascienda, la disminución de la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en las zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el sol, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados, especialmente durante las horas más calurosas.

El ocaso se producirá a las 20:00 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se caracteriza por ser cálido, seco y con vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.