El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a los 20 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 09:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura suba de manera constante, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 69% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 28 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más altas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin cambios significativos en el estado del cielo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 19:00 y cerrando el día con 24 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.