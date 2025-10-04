El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 21% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del suroeste a 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con vientos del oeste que podrían llegar a los 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:06 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.