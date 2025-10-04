El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han estado presentes, y se espera que continúen así hasta la tarde, cuando el cielo se mantendrá poco nuboso. A medida que avanza el día, la temperatura experimentará un ligero descenso, comenzando en torno a los 23 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 27% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento, predominantemente del este, contribuirá a mantener el ambiente seco y cálido.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca, con cielos despejados y una temperatura que seguirá bajando hasta llegar a los 4 grados en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas durante el día y un viento moderado del este. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.